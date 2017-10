Searching for Sugar Man: una storia vera

La scorsa settimana, all'85° edizione dei premi Oscar, accanto a grandi produzioni plurinominate e premiate (come Lincoln o Les Miserables) e documentari molto impegnati sia politicamente che socialmente (il palestinese Five broken cameras e l'israeliano The Gatekeepers, che mettevano in scena la stessa realtà da due punti di vista opposti, per esempio) c'era una piccola pellicola, girata in parte in super 8 e in parte con un iPhone (tramite questa applicazione) perché i fondi per la sua realizzazione erano terminati prima di finire le riprese. Quella piccola pellicola era Searching for Sugar Man, la vincitrice della categoria miglior documentario. Il film del giovane regista svedese Malik Bendjelloul racconta la straordinaria vicenda di Sixto Díaz Rodríguez, musicista ispano-americano di Detroit, meglio (s)conosciuto come Rodríguez. Sulla fine degli anni sessanta il cantante era stato notato da due famosi produttori musicali dell'epoca che gli avevano poi fatto incidere due album per l'etichetta Sussex: Cold Fact del 1970 e Coming From Reality del 1971. Dopo qualche live in Australia, nulla più: i suoi dischi rimasti invenduti, la sua musica finita nel dimenticatoio e lui sparito dalla circolazione, rassegnato ad una vita semplice e più che normale lontano dai palchi, fatta di lavori saltuari come operaio in una Detroit simbolo dell'America industriale. La sua vita procede nello stesso modo per quarant'anni, intervallata solo da qualche concerto amatoriale in locali di quart'ordine della città e poco più. Tutto questo ignorando un piccolo particolare: il suo nome è un culto in Sud Africa, dove è più conosciuto di Elvis Presley e dove la sua musica e i suoi testi sono simbolo di libertà e di lotta così come negli Stati Uniti lo sono i versi di Bob Dylan. Il fenomeno Rodríguez era, infatti, esploso in Sud Africa negli anni ottanta: pare che una ragazza americana avesse regalato una cassetta bootleg di contrabbando dell'album Cold Fact a un suo amico di Johannesburg, il quale lo aveva trasmesso per radio. Di lì a poco migliaia di copie venivano messe in circolazione clandestinamente nonostante le autorità ne vietassero la riproduzione in pubblico, e le sue note e le sue parole divenivano presto l'inno di protesta dei giovani bianchi sudafricani nei confronti dell'assurdo regime dell'apartheid. Un successo travolgente. Il mito venne alimentato ancora di più da strane leggende sulla sua morte: non riuscendo a trovare nessuna informazione sul conto di Rodríguez, i fan sudafricani lo diedero ben presto per morto a causa di overdose da eroina, o in prigione dopo aver sparato alla moglie, o ancora sul palco ucciso da un colpo di pistola alla tempia. La svolta avviene nel 1998: due fan decidono di mettersi sulle tracce di Sixto e grazie all'aiuto di un giornalista riescono (quasi inspiegabilmente) a trovarlo e a convincerlo a tenere un concerto proprio a Johannesburg. Il pubblico non ci può nemmeno credere, molti pensano che quello che si presenterà sul palco sarà un impostore. Ma al primo accordo non ci sono dubbi: Rodríguez è resuscitato. Oppure non è mai morto. Il suo tour in Sud Africa fa sold out ma negli Stati Uniti il suo nome continua ad essere pressoché sconosciuto. Ma ora Searching for Sugar Man (che ha vinto decine di premi prima di approdare all'Oscar) lo ha reso pubblico in tutto il mondo e il settantenne Sixto Diaz Rodríguez è già riuscito a suonare su palchi celebri come l'Highline Ballroom di New York o il Roundhouse di Londra. Chi lo ha visto dal vivo, racconta di un live emotivamente eccezionale: un settantenne quasi cieco che si è fermato a quarant'anni fa. Mentre il Bob Dylan o il Neil Young di adesso sono artisti ben scafati segnati da quarant'anni di carriera artistica, Rodriguez è segnato solo da anni di vita vera e la mancanza d'uso ha conservato la sua voce e il suo canto così forti e così fragili allo stesso tempo. Una storia fantastica, degna dei migliori romanzi. Ma è tutta realtà e per questo riempe il cuore di speranza. Come dice il The Guardian: "Rodríguez, forse, non ha mai avuto veramente bisogno dell'America, ma sembrerebbe che l'America abbia di certo bisogno di lui. E come si suol dire, meglio tardi che mai". Quasi a ricordarci che le cose belle, prima o poi, vengono davvero scoperte.