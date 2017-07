Smartify, lo Shazam delle opere d’arte

Quante volte ci è capitato di imbatterci in schiere interminabili di adolescenti totalmente ignari di qualsiasi elementare nozione di storia dell’arte, eppure tenacemente abbarbicati al proprio smartphone? O magari in comitive di turisti in gita, che si aggirano tra pinacoteche e musei con sguardo incuriosito ma un po’ spaesato? È sicuramente pensando anche a loro che una compagnia londinese ha ideato, e reso gratuitamente scaricabile sul proprio telefonino, l’applicazione Smartify, che consente di scannerizzare attraverso la fotocamera del cellulare l’immagine, cartacea o dal vivo, di un’opera d’arte e di svelarne, automaticamente e all’istante, il titolo e l’autore, ricevendo inoltre una serie di informazioni storico-critiche e contributi audiovisivi correlati.

Un database personalizzabile e in continua espansione

L’opera come finestra sul mondo e sulla storia