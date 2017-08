Sorpresa: con più bici ci sono meno incidenti mortali, lo dice la statistica

Più andiamo in bicicletta e meno dobbiamo avere paura degli incidenti, ce lo spiega una statistica. Ci sono persone che hanno timore a cominciare a usare la bicicletta come mezzo di trasporto per colpa del traffico aggressivo. Ci sono anche automobilisti con un discreto tasso di intolleranza verso i ciclisti, a causa di certi comportamenti che potrebbero, a detta di chi guida, portare a un incidente stradale. Al punto che c'è chi preferirebbe che ci fossero meno persone in bicicletta per strada.

La statistica: più biciclette girano, meno incidenti ci sono

Statistiche su incidenti mortali in bici: un po' di dati