Tessa Gelisio: la casa del futuro è green

Abbiamo incontrato Tessa Gelisio, conduttrice televisiva di “Pianeta mare” e della rubrica di cucina “Cotto e mangiato”, scrittrice, esperta di problematiche ambientali per parlare di casa ecologica. Lo stile di vita green per vivere bene è il tema del suo seguitissimo blog Ecocentrica. Tra le sue molteplici attività per l’ambiente, ha ideato e lanciato su change.org nel 2015 la petizione "giulezampe" contro il pignoramento degli animali da compagnia raccogliendo 100.000 firme che hanno portato alla modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile che ammetteva la possibilità per gli animali da compagnia di essere pignorati e andare all'asta in caso di insolvenza dei debiti da parte del proprietario. Come nasce il tuo impegno per l’ambiente? Sono cresciuta in una famiglia di ambientalisti, quindi fin da quando ero piccola i miei genitori mi hanno parlato di problematiche ambientali e mi hanno trasmesso un grande amore per la natura e per i viaggi: ho sempre sentito il bisogno di fare qualcosa per l’ambiente, perché mi sembrava così stupido e senza senso quello che stava accadendo. Come tutti i bambini volevo dare il mio contributo per salvare il pianeta. Ho sempre sofferto per la stupidità umana che porta a fare cose, oltre che cattive e brutte, anche stupide senza considerare che ‘noi’ siamo il pianeta!