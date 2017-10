Tutto l’amore di Janis in un documentario

Janis, per la regia di Amy Berg - già candiata al premio Oscar nel 2006 per il documentario Deliver Us from Evil - ripercorre la storia di una delle più grandi voce blues che il rock abbia mai avuto: dalla sua vita privata caratterizzata da amori tormentati ed eccessi, alla vita artistica degli anni vissuti al Chelsea Hotel - il mitico hotel di New York rinomato per aver ospitato musicisti e artisti come Bob Dylan, Patti Smith, Leonard Cohen e la stessa Janis, proprio durante le registrazioni di Cheap Thrills, l’album da molti considerato l'apice della sua carriera. A narrare la storia di Janis sarà la voce della cantautrice stratunitense Cat Power. La vita di Janis, infatti, sarà ripercorsa tramite la lettura di alcune lettere che la Joplin stessa scrisse alla famiglia, agli amici più intimi e ai suoi amanti, durante gli anni prima di morire a soli 27 anni per un’overdose in un motel di Los Angeles, il 4 ottobre 1970.

A quel tempo, non credo che le donne fossero davvero libere di esprimersi al cento per cento sul palco. Janis, invece, dava tutto il suo amore. Nessuno era forte e potente come lei con la sua energia. Da questa esperienza, ho percepito come l’unica cosa a cui aspirava, era sentirsi amata. L’ultima [lettera] mi ha veramente colpito perché si scusava con la sua famiglia per averla delusa. È stato straziante… spero che tutti possano capire quanto amava e voleva essere amata.