YOU, i detergenti che rispettano le persone e l’ambiente

Un detersivo davvero ecologico deve essere sicuro sia per le persone, sia per l’ambiente: vuol dire che non deve contenere sostanze nocive per l’organismo umano e che per la sua realizzazione non bisogna arrecare danno all’ecosistema: che l’anidride carbonica emessa per la sua produzione deve essere la minima indispensabile, le sue componenti devono essere ottenute senza danneggiare la flora e la fauna, non deve inquinare e a fine vita deve generare poco rifiuto. Esiste un prodotto con tutte queste caratteristiche? La risposta è sì, le racchiude tutte YOU.

Detergenti YOU, sicuri per la salute umana...

...Sicuri per l'ambiente

Certificati Ecocert

Ricaricabili