Il Kenya pianterà 20 milioni di alberi

In Kenya la deforestazione, che ha vissuto il suo picco tra il 1970 e il 1990, rappresenta una seria minaccia per le cinque foreste montane presenti nel Paese, anche conosciute come “Torri d’acqua” perché attraversate dai principali fiumi kenioti. Tra il 2001 e il 2014 il Kenya ha perso circa l’8 per cento della propria copertura arborea, un'area di foresta delle dimensioni dello stato americano di Rhode Island.