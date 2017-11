La call Abitare: sette giovani fotografi cercasi sul tema habitat, casa, città

La fotografia, nelle molteplici sfaccettature in cui si articola oggi e nella straordinaria capacità di ibridarsi con altre pratiche e linguaggi, rimane uno degli strumenti privilegiati per indagare una realtà sempre più complessa. Come è il tema dell'abitare. Si apre oggi la call Abitare indetta da Museo Fotografia Contemporanea, La Triennale di Milano e MiBACT in occasione della mostra 999, Una collezione di domande sull'abitare contemporaneo, che si terrà dal 12 gennaio al 2 aprile 2018. Una chiamata a raccolta per giovani artisti che vogliono proporre un progetto fotografico. Casa, habitat, città, spazi vitali, mappe interiori e geografiche, equilibrio tra noi e l'ambiente di cui siamo parte: tutte possibili sfaccettature dell'indagine artistica proposta. Su abitare.mufoco.org si trova il bando della call con tutte le informazioni utili e le faq.

Sette fotografi under 35. Candidature entro venerdì 1 dicembre 2017

valorizzare i giovani fotografi italiani

promuovere lo sviluppo della cultura fotografica contemporanea attraverso campagne di committenza pubblica

incrementare il patrimonio conservato nelle collezioni pubbliche

ribadire il ruolo fondamentale della fotografia e dell’arte per l’indagine e la comprensione delle trasformazioni economiche, sociali e culturali in atto nel Paese.

La committenza pubblica prevede la realizzazione di un lavoro inedito

La call Abitare avrà una presenza fisica all'interno della mostra '999. Una collezione di domande sull’abitare contemporaneo' alla Triennale di Milano

una grande mostra sull'abitare curata da Stefano Mirti che, in prima istanza, sarà una grande casa con i suoi vari ambienti, situazioni, attività e relazioni. Un palinsesto di esperienze italiane e internazionali in grado di coinvolgere il grande pubblico in maniera interattiva e partecipata. 999 modi di abitare, a generare 999 domande (con 999 risposte possibili).

La partecipazione alla call è gratuita ed è rivolta ad artisti residenti in Italia, maggiorenni, che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età alla data di pubblicazione della call. Occorre presentare la documentazione indicata nel bando entro le ore 12;00 di venerdì 1 dicembre 2017 all’indirizzo abitare@mufoco.org. Visita il sito abitare.mufoco.org SCARICA IL BANDO