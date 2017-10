Ossigeno e attività aerobica

Il termine aerobica significa che vive nell'aria, e in fisiologia indica uno dei meccanismi utilizzati dal nostro organismo per produrre energia. Più generalmente abbraccia tutte quelle attività sportive (corsa, nuoto, camminata o pedalata, ecc. svolte a intensità costante e prolungata) che implicano quale fonte energetica muscolare la combinazione dell'ossigeno con gli zuccheri e gli acidi grassi. La sua popolare diffusione si deve a un medico dell'aeronautica militare statunitense, Kenneth Cooper, che alla fine degli anni Sessanta indirizzò i suoi studi sul miglioramento dell'efficienza fisica, dai quali emersero i benefici mutamenti per la salute a livello di apparati cardiovascolare e respiratorio. In particolare di come la pratica regolare di questo tipo di esercizio fisico, potesse esaltare la capacità organica di immettere e emettere ossigeno dai polmoni, accrescendo il volume totale nel sangue in circolazione e migliorando il trasporto dell'ossigeno attraverso i vasi sanguigni. Cooper studiò dei programmi regolati secondo le età suscitando grande interesse, poiché si trattava del primo esperimento scientifico inteso a valutare e calcolare l'effetto dell'esercizio fornendo tabelle precise indicanti il genere di esercizio, la durata e l'intensità per ciascuna fascia. Scopo di un programma di esercizi aerobici è di accrescere la massima quantità di ossigeno metabolizzabile dall'organismo in un tempo dato e cioè di aumentare la capacità aerobica. Questa dipende dalla capacità di: