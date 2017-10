Prevenzione in movimento: il ruolo dell’esercizio fisico per la salute

Studi e ricerche sull'argomento sono molto chiari: chi pratica attività sportiva regolare ha una diminuzione dei "fattori di rischio", una maggiore capacità di mantenersi in salute e di recupero. Ecco perché i costi sanitari di una "popolazione allenata" sono sicuramente inferiori di quelli di una popolazione che non lo è. Non è raro sentire i medici consigliarci di praticare del movimento. In alcuni Stati, ad esempio la Svizzera, viene incentivata l'iscrizione e la pratica di attività fisica a scopo preventivo attraverso il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti per l'iscrizione ad attività specifiche o generiche in centri fitness che abbiano superato dei controlli di qualità previsti dalle assicurazioni. Ma quali sono gli effettivi benefici che si possono ottenere? Sono generalmente vari a seconda che le attività svolte siano prevalentemente aerobiche, toniche o di natura mista.

Miglioramento e mantenimento del sistema neuro muscolare, dell'apparato locomotore, del sistema cardiocircolatorio e respiratorio.

Rallentantamento della diminuzione di efficienza psico fisica dovuta all'invecchiamento.

Miglioramento e conservazione della caratteristiche elastiche muscolari

Miglioramento e conservazione della capacità di escursione articolare

Diminuzione del fattori di rischio per le malattie cardiocircolatorie (cuore e vasi)

Diminuzione dei trigliceridi nel sangue

Aumento delle HDL , lipoproteine ad alta densità dette anche "colesterolo buono" che combattono l'arteriosclerosi mantenendo pulite le arterie

Diminuzione di colesterolo totale in abbinamento ad una diminuzione di consumo di alimenti ricchi di colesterolo diminuzione del colesterolo totale

Rallentamento dei processi di osteoporosi e diminuzione dei rischi derivati (fratture)

Innalzamento dei metabolismi anche durante le fasi di "riposo" o di recupero

Aumento del dispendio energetico settimanale

Coadiuva in modo ottimale le terapie per la perdita di peso

Aiuta a mantenere controllato il peso corporeo

Migliore tolleranza al glucosio

Migliore capacità di tollerare lo stress

Aumento della produzione di endorfine che oltre a dare una sensazione di benessere migliorano la capacità di tollerare stress e dolore

In alcuni casi miglioramento degli stati depressivi e di ansia

Emanuele Oliva