Rock Files Live! presenta L’Orage

Punto di fusione ideale tra la cultura della musica tradizionale e dei suoi strumenti elettivi e quella più rock e sanguigna, condita con gli ingredienti della miglior canzone d'autore, la band dei L'Orage è diventata un caso pur senza le attenzione dei media tradizionali. Dopo il successo nell'ultima edizione di Musicultura e gli attestati di stima di fan d'eccezione come Carmen Consoli e Francesco De Gregori, con cui hanno anche collaborato, racconteranno e presenteranno a Ezio Guaitamacchi la loro storia e presentare il primo disco ufficiale: L'Età dell'Oro.

Rock Files Live! in questi anni ha ospitato artisti di caratura molto diversa, di provenienza geografica disparata, dai cinque continenti, senza snobbare la musica italiana e addirittura le nuove proposte. Dagli artisti in fase di lancio ai più grandi e affermati musicisti come Jesse Harris e la leggenda del rock Keith Emerson, Nine Below Zero, Oi Va Voi, Angelo Branduardi, Ricky Gianco, Ron. Fino alle serate tributo. A Jimi Hendrix, George Harrison, Demetrio Stratos, i Rolling Stones, Lucio Battisti. La linea che Ezio Guaitamacchi cerca di mantenere è tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi diverte disegnare una linea narrativa e intarsiare i brani”.