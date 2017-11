Ryuichi Sakamoto, sconfitto il cancro, torna al lavoro con Iñárritu

Nel 2014 gli viene diagnosticato un cancro alla gola. Un anno dopo, lo scorso agosto, Ryuichi Sakamoto annuncia sul proprio sito di essere "in gran forma". E così, pur lasciandosi temporaneamente alle spalle il peso dei tour dal vivo, il compositore, artista e intellettuale giapponese si è rimesso all'opera per comporre le musiche di "Haha to Kuraseba (Living With My Mother)" del regista Yoji Yamada e soprattutto per realizzare la colonna sonora del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, "Revenant – Redivivo".