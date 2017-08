Bio-Clean: quando il detersivo è sano

Cosa significa per Bio-Clean "attenzione all'ambiente"? Attenzione all’ambiente significa poter conservare le risorse attuali del pianeta per le generazioni a seguire, per questo utilizziamo prodotti biologici certificati da ICEA. La filosofia di Bio-Clean Pulizie Ecosostenibili si fonda sul rispetto per la Terra e per le persone che la abitano. Il nostro lavoro quotidiano è fatto di donne e di uomini che con l’ausilio di prodotti biologici mettono in pratica questi ideali, per far vivere le persone in ambienti più sani e puliti. Con il nostro lavoro vogliamo essere attori, coinvolgere e trasmettere la consapevolezza del necessario benessere e della corretta soluzione ai problemi ambientali. Ci fa un esempio? Pensi a quante imprese di pulizia ci sono solo a Milano, che ogni sera sversano nelle fogne acqua sporca piena di residui chimici: quest’acqua finisce in mare, dove andremo a fare il bagno, diventerà nuvola che irrigherà i nostri campi di pomodori o di zucchine, tornando sulle nostre tavole. Con il nostro sistema di lavaggio pavimenti, utilizziamo solo 2 litri di acqua per 500 mq (lo facciamo realmente e quotidianamente in asili privati di Milano) riducendo quindi in maniera sostanziale consumi, sprech e scarichi. Tutti i materiali sono “monouso” per non veicolare microbi da una stanza alla successiva e lavati ed igienizzati in lavatrice sempre con prodotti biologici. Sia per gli uffici che per le abitazioni private, l’impiego dei nostri prodotti non nuoce né agli animali, che hanno un olfatto molto più sviluppato del nostro e che sono regolarmente danneggiati da ammoniaca o candeggina, né ai bimbi più piccoli, che hanno l'abitudine di mettere in bocca quello che trovano per terra... Perché Bio-Clean ha deciso di puntare sui detersivi biologici? Penso che il futuro della detergenza sia nel prodotto biologico, sia per il bene dell’uomo che della Terra. Anche a livello di business. Tutti vostri detergenti contengono oli essenziali: perché? Le proprietà intrinseche degli oli essenziali sono diverse, come mantenere costante la concentrazione, alzare le difese immunitarie, abbassare i livelli di stress… Solo il nostro “multiuso” ne contiene ben 12. Varrebbe la pena di utilizzare detersivi con gli oli essenziali anche solo per queste 3 caratteristiche!