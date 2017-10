Cop21. Diana Guzman: “La crescita economica sostenibile è possibile”

L'associazione internazionale lavora con i maggiori gruppi ed aziende a livello mondiale, per aiutarle verso una decarbonizzazione dell'economia e una riduzione dell'impronta di carbonio, senza per questo rinunciare a crescere. In occasione della Conferenza sul clima di Parigi, Diana Guzman, direttrice dell'associazione per l'Europa del sud, racconta come è possibile disaccoppiare crescita economica e produzione di emissioni ad effetto serra.

Carbone, energie rinnovabili, il ruolo delle aziende secondo Diana Guzman