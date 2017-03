Logged out successfully.

Con le stampanti Epson EcoTank, addio cartucce

Grazie all'introduzione di una nuova tecnologia per la gestione dell'inchiostro sulle stampanti Epson EcoTank, la sostituzione delle cartucce diventa una cosa del passato. L'inchiostro infatti, venduto in normali flaconi, viene versato in modo semplice in un apposito serbatoio ad alta capacità. Questo garantisce un'autonomia molto elevata e una riduzione dei costi in media del 74 per cento rispetto a prodotti simili. Le stampanti Epson EcoTank vengono vendute con forniture complete di inchiostro in flaconi sufficienti per stampare fino a diverse migliaia di pagine. L'alta qualità della stampa viene poi ottenuta grazie all'utilizzo della tecnologia Micro Piezo e agli inchiostri originali Epson. Il risultato è un processo di stampa più efficiente, affidabile e conveniente che consente di risparmiare il costo delle cartucce sia dal punto di vista economico che ambientale.