Il 22 maggio è la Giornata mondiale della biodiversità

Dici biodiversità e pensi ad una foresta lussureggiante, popolata da una miriade di specie animali e vegetali, certo, ma non solo, la vita grazie alla sua cieca determinazione riesce a sbocciare in un’infinità di ambienti, con risultati sorprendenti. Deserti, vulcani, montagne coperte da ghiacci perenni, anche gli ecosistemi più estremi e inospitali possono ospitare animali e piante che si sono adattati in nome della sopravvivenza.

Biodiversità, un mondo ancora da scoprire

Si celebra la Convenzione sulla diversità biologica

Biodiversità e turismo sostenibile

L'inestimabile valore della biodiversità