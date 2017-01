Acqua di colonia, a teatro tra stereotipi sull’Africa e sui migranti

È una storia rimossa, quella del colonialismo italiano. Una pagina di memoria collettiva che la compagnia Frosini/Timpano ha deciso di raccontare nello spettacolo teatrale Acqua di colonia, in scena lunedì 30 e martedì 31 gennio al PimOff di Milano. "Il colonialismo può sembrare un argomento datato, invece non è mai stato così attuale. Gli stereotipi e i pregiudizi che ieri accompagnavano il nostro sguardo sull'Africa, oggi sono transitati sui migranti" osserva Igiaba Scego, scrittrice di origini somale e consulente storica per la messa in scena.

Dal colonialismo alle migrazioni

Una pagina di storia rimossa