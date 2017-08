Tante foreste e poche auto, il Bhutan assorbe il triplo delle emissioni che genera

Quando si parla di Bhutan, piccolo Paese asiatico abbarbicato sull’Himalaya, si pensa subito al Fil (Felicità interna lorda), indice che negli anni Settanta, per volere del giovane re Jigme Singye Wangchuck, ha sostituito il Pil (Prodotto interno lordo). Gli abitanti vivono quasi in simbiosi con l’ambiente, le foreste devono ricoprire almeno il 60 per cento del territorio, è vietato tagliare gli alberi e uccidere qualsiasi animale.

Un fragile equilibrio

Una nazione coperta da foreste

Il Bhutan contro le auto