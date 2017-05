Per la prima volta, la maggior parte dei grandi investitori globali lo afferma a chiare lettere: il cambiamento climatico è un rischio finanziario a tutti gli effetti. È quanto emerge dall’ultimo studio dell’Asset Owner Disclosure Project, l’iniziativa che vuole costituire uno standard a livello globale sulla gestione del rischio climatico da parte degli investitori. Ma anche in questo caso, sottolineano gli esperti, tra il dire e il fare c'è un abisso.

The world's leading and lagging investors on #climate #risk, revealed. https://t.co/us9pllnmek. #AODP500 pic.twitter.com/dyUmOaIJhj