C’erano alberi in corso Buenos Aires. Immagini di una Milano sparita

È il simbolo dello shopping, corso Buenos Aires, a Milano, ben prima della rincorsa di corso Vercelli. È il simbolo del traffico, è sempre congestionata. È il simbolo delle piste ciclabili di Aspettando Godot, che non arrivano mai. È il simbolo delle associazioni di negozianti che si oppongono a ogni suo miglioramento (salvo poi, come è successo in via Dante, ricredersi). È il simbolo della speculazione edilizia, della cementificazione e dell’automobilizzazione che la metropoli - come forse tutte le città italiane - ha subìto dal primo Dopoguerra a Tangentopoli, grazie ai tanti assessori Zanchetta che si sono susseguiti. È il simbolo dello sradicamento della mobilità lenta dei tram, i cui tre binari sono stati divelti e dimenticati. Ciò, nei fatti, non ha portato al miglioramento della qualità della vita, dato che nessuno oggi oserebbe affermare che corso Buenos Aires è vivibile.

Evidentemente fino agli anni Quaranta era impensabile un viale non alberato. Oggi, è il contrario