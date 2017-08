Chasing coral, il documentario sui coralli che ci fa sentire coinvolti

Senza sfociare in spoiler, i momenti fondamentali che lasciano il segno guardando Chasing coral sono due. Il primo è quando si scopre che i coralli non sono solo degli esseri viventi, ma dei veri e propri animali estremamente complessi nella loro semplicità (e meraviglia) esteriore. Il corallo, infatti, è un animale fatto di tanti altri animali. “Un singolo corallo è composto da migliaia di piccole strutture chiamate polipi”, recita la biologa Ruth Gates nel documentario. “Ogni polipo ha una bocca circolare circondata da tentacoli che possono aggregarsi insieme a milioni in un solo corallo”.

Impariamo la simbiosi dai coralli

Ci si sente coinvolti dall'inizio alla fine

Perché i coralli sbiancano

Dopo lo sconforto, la speranza