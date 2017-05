Città di transizione: costruiamo insieme comunità resilienti

Era inizialmente una esercitazione didattica al college, che studiava come la piccola città di Totnes, in Inghilterra, avrebbe potuto riorganizzare la propria esistenza in un mondo in cui il petrolio non fosse stato più disponibile e da lì ha preso avvio, nel 2006 un processo di riorganizzazione delle comunità locali. I cardini della proposta sono: recuperare conoscenze e competenze che erano proprie delle generazioni che hanno preceduto la “sbornia” da petrolio; imparare e praticare vecchi, nuovi modi di coltivare la terra, conservare il cibo, curare gli animali da fattoria, risparmiare energia, coordinare risorse locali e, soprattutto, ricreare la fitta rete di relazioni che caratterizzano ogni ecosistema sano, sia sociale sia naturale.