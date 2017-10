Cop 21, presentati il logo ufficiale e il video della conferenza di Parigi

Laurent Fabius, ministro degli Esteri francese, ha presentato mercoledì 14 gennaio il logo ufficiale della conferenza sul clima di Parigi (Cop 21) da lui presieduta. I lavori si terranno dal 30 novembre all’11 dicembre. La Cop 21 è l'ultimo appuntamento per far sì che la comunità internazionale raggiunga un accordo globale per limitare le emissioni di CO2 in atmosfera. Anche se si tratta di un obiettivo quasi utopico, Fabius ha ribadito il suo impegno a far sì che la conferenza si concentri sulla necessità di mantenere l’aumento della temperatura media globale entro i due gradi centigradi. Il 15 gennaio è stato pubblicato sul canale Youtube del ministero degli Esteri francese anche il video di presentazione della conferenza. A breve verrà lanciato il sito ufficiale.

Oggi lo sappiamo. A causa delle nostre attività il pianeta si surriscalda. Siamo tutti minacciati, le specie animali si estinguono, si innalza il livello dei mari, uomini e donne sono cacciati dalle loro case perché non hanno più cibo, acqua, terre coltivabili. Eppure esistono soluzioni concrete e con queste, delle opportunità. Lavoro. Più condivisione. Più speranze per il futuro. A Parigi 2015 i governi di tutto il mondo si riuniranno per decidere, affinché Parigi 2015 sia una conferenza decisiva per il clima. Contiamo su di voi.