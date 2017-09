Faragola, cosa sappiamo della villa romana distrutta dalle fiamme

Un altro pezzo dell'immenso patrimonio culturale italiano è stato gravemente offeso e danneggiato. Stavolta la "vittima" è il sito archeologico di Faragola, ad Ascoli Satriano (Foggia): nella notte tra il 6 e il 7 settembre, la copertura in legno e lamiere della villa romana è andata in fiamme, danneggiando irreparabilmente non solo le strutture di sostegno ma anche i preziosi mosaici e cotti di IV e V secolo. La notizia dell'incendio è stata data da Giuliano Volpe, presidente del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici del ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo (Mibact), professore all’Università di Foggia e grande conoscitore del sito. "Tutta la sistemazione opera di anni di lavoro e di finanziamenti della Regione, di Arcus e ora del Mibact e della Regione andati in fumo", è intervenuto Volpe sul suo profilo Facebook. " Quattordici anni di scavi, di ricerche, di studi, di lavoro sul campo, di pubblicazioni, di progettazione di un modello di musealizzazione in situ per uno dei parchi archeologici considerati più importanti di Puglia e d'Italia: persi, distrutti, inceneriti dalla malavita o dalla stupidità o da altri interessi? A chi dava fastidio un sito come Faragola?" Si sono salvati solo i pochi oggetti portati al museo in quattordici anni di scavi e lì conservati, mentre fa sapere lo stesso Volpe che un oscillum (una piccola scultura di forma circolare, ndr) decorato con una figura di danzatrice, risalente al I secolo d.C., è stato rubato.

Faragola: aperto fascicolo contro ignoti

Faragola non si arrende