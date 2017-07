Giorgio Celli, dall’etologia al parlamento europeo

Il messaggio animalista è coinvolgente quando punta sul cane abbandonato o sul gatto, ma perde attrattiva nel momento in cui affronta questioni come la caccia, gli allevamenti intensivi, la sperimentazione animale. Il "come mai" lo abbiamo chiesto a Giorgio Celli, noto etologo e entomologo, scrittore e anche parlamentare europeo. La gente capisce solo ciò che vede e che conosce. Si amano gli animali domestici perché i cani ed i gatti vivono con noi. Si amano meno i cavalli, ad esempio, perché ci sono più lontani, gli animali selvatici sono ancor più lontani, non fanno compassione perché sono quasi delle presenze fantasmatiche. Non toccano le leve profonde che dipendono da un rapporto personale. Gli animali domestici sono come degli ambasciatori che ci ricordano che esistono anche altri animali che amano e che soffrono come noi e che hanno diritto a vivere. Devono evocare la nostra umana pietà. La divulgazione scientifica ha una grande importanza: chiunque ha scritto dei libri sugli animali è benemerito perché insegna a conoscere ciò che non conosciamo direttamente. L'uomo di città si circonda di animali "da compagnia" che, in molti casi, sono strumentali ad esigenze egoistiche: avere compagnia, accontentare i figli... Ci puoi parlare di questo atteggiamento? Succede spesso che le persone di città tendano ad antropomorfizzare gli animali, cioè li considerano come dei bambini. Ogni animale non è un bambino ma ha sue precise esigenze e peculiarità etologiche che devono essere rispettate. Se per esempio si accarezza un gatto quando lui non ne ha voglia lo si maltratta. Lo si maltratta per troppo amore, ma è comunque un maltrattamento. Il cane non deve essere lasciato troppo tempo da solo, perché è un animale che vive in gruppo e soffre profondamente la solitudine. Quindi se fate un lavoro che vi tiene spesso lontano da casa non prendete un cane, ma semmai un gatto che essendo solitario alle origini, soffre meno se voi siete assenti e semmai sogna, perché i gatti sognano moltissimo. Se teniamo un animale con noi dobbiamo tenere presente che non è un uomo ma che è quell'animale con il suo specifico comportamento. Gli animali amano nel senso che noi umani attribuiamo all'amore? Certamente si. Ne sono convinto. Per il cane noi siamo il capobranco, per il gatto siamo la mamma. Poi certamente gli animali non hanno l'amore romantico come quello inteso dalla letteratura provenzale. Non pensano alla morte. Si tratta di un legame privilegiato che instaurano con una persona o con un altro animale. Puoi raccontare casi emblematici di amore animale? Ci sono degli animali che alla morte del padrone si lasciano morire. Io conosco il cane di un mio amico che quando questi è venuto a mancare, lui non ha più mangiato e si è lasciato morire di fame. Se questo non è un segno di amore, non saprei. Un gatto, per esempio, di recente ha percorso 700 chilometri per raggiungere la propria casa e la propria padrona che aveva smarrito in un paese dell'Ucraina. In questo percorso, che ha fatto in tre anni, ha anche attraversato il Nieper, che è uno dei più grossi fiumi europei. Le estati degli italiani sono tormentate dalla presenza eccessiva e insidiosa delle zanzare. Il Comune di Milano sta architettando addirittura la disinfestazione con gli elicotteri. Come mai sono così tante e quali sono i migliori rimedi che ti senti di suggerire a pubbliche amministrazioni e cittadini comuni per allontanare le punture? Intanto, l'uso degli elicotteri in città e anche fuori città mi sembra disastroso per la conservazione dell'ambiente e la salute umana. Per combattere le zanzare ci sono dei metodi, che noi abbiamo studiato sul delta del Po, e che prevedono l'impiego di sostanze biologiche, come il bacillo turingensis per esempio che uccide le larve. La lotta contro gli adulti è sempre difficile e sconsigliata perché sono necessarie grandi quantità di pesticidi. Invece si possono impiegare questi preparati biologici che sono innocui per la salute dell'uomo e per l'ambiente ed hanno dimostrato un alto livello di efficacia. Per proteggersi dalle zanzare io consiglio una buona zanzariera che è anche una struttura molto elegante. Quali dovranno essere, a tuo avviso, nei prossimi anni le battaglie prioritarie in Italia e in Europa? La salvaguardia degli animali deve essere una battaglia prioritaria. E' necessario che in previsione dell'allargamento dell'Unione europea, sia affermato come pregiudiziale il parametro del rispetto degli animali. Come un paese che ha la pena di morte non può entrare nella Ue, altrettanto deve essere per un paese che ha una caccia selvaggia. Non deve entrare. Poi, il problema dell'energia è fondamentale, perché stiamo andando verso una ripresa del nucleare. Il rischio è dietro l'angolo. Occorrono studiare le reali e possibili alternative. Daniela Bellon e Stefano Apuzzo