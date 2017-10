Il Texas costruisce sottopassaggi per salvare l’ocelot

L’ocelot (Leopardus pardalis) sembra l’incrocio tra un giaguaro e un gatto ed è uno splendido felino selvatico presente in Sudamerica, Centroamerica e Messico e il cui areale si spinge fino al Texas. Proprio nello Stato della stella solitaria la minaccia principale per gli ocelot, in via d’estinzione negli Stati Uniti, sono le automobili.

Strage di ocelot

Attraversamenti sicuri per la fauna

Riparo sotterraneo

Restano meno di 100 ocelot