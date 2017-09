C’è ancora chi non investe il suo denaro per un mondo migliore. Ecco perché

Spesso ci occupiamo di impact investing, cioè di quegli investimenti che vogliono ottenere un impatto sociale e ambientale positivo, concreto e misurabile, e al tempo stesso portare un ritorno economico per gli investitori. Lo facciamo perché, per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdgs), ci vorranno capitali immensi: secondo il calcolo più accreditato, stiamo parlando di una cifra compresa tra i 3.300 e i 4.500 miliardi di dollari l'anno, tra il 2015 e il 2030. Ciò significa che i capitali privati non possono più stare a guardare, ma diventano fondamentali per costruire un mondo migliore. Per di più, quella di investire "a impatto" fino a qualche anno fa era una scelta pionieristica, ma oggi (con il moltiplicarsi degli strumenti finanziari sul mercato) è alla portata di tutti, anche di chi ha a disposizione poche centinaia di euro. È anche vero, però, che c'è ancora una grossa fetta di investitori che ancora non si fidano dell'impact investing. E preferiscono continuare ancora con un approccio tradizionale, tenendo gli affari ben separati dalle iniziative per il bene del Pianeta e delle persone. Può essere interessante scoprire il perché.

Where do investors allocate #impinv capital? GIIN Annual Survey shows diversity in sectors: https://t.co/vlHZSgFdi7 pic.twitter.com/FjuKpAJSSQ — GIIN (@theGIIN) 22 agosto 2017

Chi non crede nell'impact investing e perché

Sempre più attenzione per la sostenibilità e la Csr