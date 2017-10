Un documento riservato diffuso dall’Independent che inchioda l’Europa sulla Cop 21

L’accusa è clamorosa. Secondo quanto riportato sulle colonne del quotidiano inglese The Independent da John Hilary, direttore della ong War on Want, nei giorni immediatamente precedenti all’avvio della Conferenza mondiale sul Clima di Parigi la Direzione generale per il Clima della Commissione europea avrebbe inviato un documento riservato al Comitato per le politiche commerciali del Consiglio dei ministri dell'Ue. Scorrendo il testo, si comprende chiaramente il punto di vista dell'organismo esecutivo di Bruxelles sulla Cop 21: la richiesta - esplicita - è infatti di fare in modo che i rappresentanti dell'Ue blocchino due meccanismi considerati fondamentali nell’ambito della lotta ai cambiamenti climatici. Ovvero la possibile introduzione di misure per limitare gli impatti ambientali del commercio internazionale, e il trasferimento di tecnologie ecologiche verso i paesi più poveri.

Il documento riservato è stato pubblicato dal Corporate Europe Observatory

L'Unione europea ambigua sul Ttip