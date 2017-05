Il sorprendente istinto paterno del pesce pagliaccio

Spesso tendiamo a considerare i pesci come creature fredde, prive di sentimenti, per questo ci risulta difficile proiettare su di loro emozioni e comportamenti umani. Eppure la scienza, seppur in tempi recenti, ha iniziato ha rivalutare l’intelligenza e i comportamenti sociali di questi animali, l’ultima scoperta riguarda il pesce pagliaccio (Amphiprion ocellaris).

Un papà amorevole

L’ormone dell’amore

Come Nemo

Quando eravamo pesci