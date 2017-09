Karate. Ouattara e Kone, dalle offese razziste alle medaglie azzurre ai Mondiali

A fine agosto, quando la Federazione italiana aveva diramato le convocazioni, erano stati insultati con pesanti frasi a sfondo razzista sulle pagine social di alcuni giornali locali di Treviso (“se quelli sono trevigiani, io sono un eschimese” oppure “trevigiani o congolesi?” e così via). Oggi invece i trevigiani Francesco Outtara e Abouba Kone possono essere considerato il vanto e l’orgoglio del karate italiano, grazie alla due medaglie conquistate ai Campionati Mondiali di Karate Shotokan, che si sono disputati lo scorso weekend: Outtara ha conquistato l’argento nella gara individuale, mentre il bronzo è arrivato nella competizione cadetti insieme a Kone.

Nessuna rivincita

Due grandi successi, e forse una rivincita, anche se i due ragazzi, che sono cresciuti e hanno studiato a Treviso, con maturità hanno da sempre cercato di non dar troppo peso agli insulti. “Sono fiero di sentirmi africano, e allo stesso tempo sono fiero di essere italiano e trevigiano” aveva risposto Ouattara a suo tempo. Mentre Abouba, intervistato dopo la medaglia vinta, ha spiegato che “vestire la bandiera italiana proprio qui a Treviso è un onore, spero di essere riuscito a meritare questo titolo. Ci sono stati 3 secondi in cui mi sono sentito mal sopportato dall’Italia, ma è acqua passata ormai”. Le vittorie dei due azzurri sono state celebrate anche dell’ex ministro per l’integrazione Cecile Kyenge, che ha postato l’intervista ad Abouba Kone e commentato. “Lui si chiama Abouba Kone, insieme ai suoi compagni, Francesco Ouattara e Caterina Dozzo, è uno dei tre giovani trevigiani convocati a rappresentare l'Italia nella nazionale di Karate. Alla notizia non sono tardati, tempo fa, gli insulti e i commenti razzisti sui social. Nonostante tutto, Abouba ha tenuto alta la bandiera. Il suo bronzo ci ha reso tutti orgogliosamente fieri di essere italiani”. Complimenti a loro.