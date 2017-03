Chiesa, il Papa potrebbe aprire il sacerdozio agli uomini già sposati

Per porre rimedio alla crisi di vocazioni che sta investendo la Chiesa cattolica, Papa Francesco starebbe considerando la soluzione di aprire le porte del sacerdozio anche agli uomini già sposati. Il Pontefice ne ha parlato in una intervista esclusiva rilasciata al settimanale tedesco Die Zeit, che in Italia sembra aver avuto poca eco ma che è riportata da molti media britannici tra cui Cnn e Daily Telegraph. Francesco ha spiegato allo Zeit che “la mancanza di nuovi preti sta diventando un enorme problema per la Chiesa”, e che una soluzione può essere quella di affidare ai cosiddetti “viri probati”, ossia uomini sposati di provata fede, almeno alcune funzioni sacerdotali. “Dobbiamo considerare quella dei viri probati come una possibilità – ha detto il Papa – ed eventualmente stabilire quali responsabilità si possano affidare loro, per esempio nelle comunità più remote, difficili da raggiungere”. L’idea di Bergoglio sarebbe comunque quella di aprire il sacerdozio a solo uomini già sposati, mentre escluderebbe la possibilità, per chi è già ordinato prete, di sposarsi. “Il celibato volontario – ha specificato – non è una soluzione”.