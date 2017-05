10 consigli per una pacifica convivenza nell’area cani

Se avete un cane vi sarà capitato, almeno una volta, di portarlo in un’area cani, ovvero quelle zone pubbliche riservate al gioco e alla sgambatura dei nostri amici a quattro zampe. In questo caso probabilmente avrete notato che tali aree hanno spesso un problema comune, ovvero i padroni dei cani. Gli inconvenienti nascono dal fatto che in molti casi i proprietari degli animali ignorano la vera natura dei cani e non sanno come comportarsi in determinate situazioni. Pertanto un’esperienza piacevole e rilassante potrebbe rivelarsi stressante e pericolosa per il vostro cane. Ci sono però alcuni accorgimenti che è possibile adottare, imparando a leggere il linguaggio del corpo del cane e prestando attenzione ad alcune semplici regole di comportamento.

1. Raccogliere la cacca

2. Portare il cane al parco dopo che ha già fatto esercizio

3. Aiutare il cane a fare delle “presentazioni educate”

4. Non tenere i cani al guinzaglio all'interno di un'area cani

5. Non portare una femmina in calore o incinta

6. Non portare cuccioli con meno di 12 settimane di età o cani con le vaccinazioni incomplete

7. Non prendere in braccio il cane

8. Meglio evitare palline e giocattoli

9. Non perdere di vista il cane per parlare con altri padroni

10. Lasciare lo smartphone in tasca e dedicarsi al cane