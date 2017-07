Arriva il fotovoltaico bifacciale

Si chiama BISoN e si tratta di una nuovissima cella fotovoltaica bifacciale in silicio monocritstallino N-type ad alta efficienza e a basso costo di produzione. Sviluppata da Franco Traverso, considerato uno dei pionieri del fotovoltaico in Italia, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca tedesco ISC Konstanz, la nuova cella registra un'efficienza superiore al 20 per cento sulla parte frontale e superiore al 17 per cento nel retro. I costi di produzione sono ottimizzati e mantenuti bassi grazie all'utilizzo delle normali linee di produzione già attive nell'impianto di produzione di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova. “Oltre ad un’azienda di produzione”, dichiara Traverso, “Megacell vuole essere anche un centro di eccellenza innovativa capace di mettere in campo le migliori competenze e il know-how più specialistico. Il mio pallino è quello di dare alla grid parity nuove opportunità sempre più competitive”.