Biodiversità e sementi tradizionali

Le sementi tradizionali, selezionate in millenni di esperienze agricole umane, rappresentano la memoria storica e biologica dell'agricoltura. Sono una risorsa preziosa e inesauribile di caratteristiche genetiche che, nel loro insieme, possono essere definite come "biodiversità". Negli ultimi anni, in un progetto di recupero delle tradizioni culturali rurali, diverse persone nel mondo si sono impegnate per la salvaguardia delle varietà di piante antiche. Grazie a veri e propri "salvatori di semi", chiamati appunto Seed Savers, i semi "del passato" sono sopravvissuti all'estinzione. Coltivati in normali orti familiari o su piccola scala, sono arrivati ai giorni nostri conservando tutte quelle preziose qualità che ne fanno i semi più adatti ad un'agricoltura eco-compatibile e che privilegia prodotti dall'elevato valore nutritivo. I Seed Savers sono organizzati in associazioni di volontari che, autofinanziandosi, coltivano le varietà a rischio di ortaggi e frutti di tutto il mondo, conservandone i semi in apposite banche. Una delle associazioni di Seed Savers più attive è americana, si chiama Seed Savers Exchange e, dal 1975 ad oggi, è riuscita a mantenere in vita migliaia di varietà di piante antiche a rischio di estinzione. I semi "antichi" sono stati selezionati per millenni per le loro proprietà di resistenza e adattamento alle condizioni ambientali. Ad esempio le varietà antiche di frumento sono più rustiche e adattabili ai diversi tipi di terreno. Invece le piante selezionate in agricoltura convenzionale sono state scelte per "sopportare" i trattamenti chimici e gli standard della produzione su larga scala (monocoltura, meccanizzazione, raccolta prematura e così via) e non per le loro caratteristiche di robustezza e adattabilità all'ambiente. Ma nonostante l'uso massiccio delle chimica nelle coltivazioni, il numero delle malattie parassitarie dovute a virus, batteri e funghi è costantemente aumentato; inoltre, con l'introduzione di varietà seminative estranee a quelle locali, una certa quantità di virus e batteri è passata da un continente all'altro portando gravi squilibri agli ecosistemi agricoli e alla biodiversità. Redatto con la collaborazione di Marco Bertelli del Vivaio C.R.E.A.