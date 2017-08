Come ridurre i consumi del 20% con finestre intelligenti

Si chiama Climawin, ed è un sistema di ventilazione per finestre sviluppato dalla irlandese Solearth Architecture, da Rauh Fensterbau di Sassendorf e dalla danese Horn Vinduer di Lunderskov. Un progetto realizzato con la collaborazione tra varie università europee e finanziato con 1,4 milioni di euro grazie al programma Horizon 2020 della Comunità europea. Come funziona. Si tratta di finestre ventilate che sono in grado di utilizzare l'energia solare e gli scambi d'aria per regolare la temperatura interna dell'edificio in base a quella esterna.