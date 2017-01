Dentifricio fatto in casa e fai da te: ecco la ricetta naturale efficace senza fluoro e con bicarbonato

Per i più "virtuosi" il dentrificio fatto in casa è facile e veloce, oltre che ecologico e a ridottissimo impatto ambientale. Bastano pochi ingredienti, un po' di attenzione e perché no, un po' di creatività.

Dentifricio fatto in casa: ingredienti e ricetta 1

Ingredienti:

dell'argilla bianca, reperibile in tutte le erboristerie;

alcune gocce di olio essenziale e delle foglioline di salvia, menta o timo (coltiviamole sui nostri balconi!)

Procedimento:

una volta seccate, sbriciolare le foglie e aggiungerle all'argilla bianca, raccolta in un barattolino di vetro ed aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

distribuirne una piccola quantità sullo spazzolino. In alternativa è possibile impiegare anche una piccola quantità di bicarbonato di sodio, che aiuta ad avere un effetto sbiancante. Non eccedere con l'uso però, perché a lungo andare potrebbe rovinare lo smalto.

Dentifricio fatto in casa: ingredienti e ricetta 2

Ingredienti:

2 cucchiai di bicarbonato;

2 cucchiai di foglie di salvia essiccate;

1/2 cucchiaini di argilla verde ventilata;

4 gocce di olio essenziale di menta;

5-6 chiodi di garofano;

Procedimento:

Polverizzare finemente le foglie di salvia e unirle al bicarbonato utilizzando mortaio e pestello.

Aggiungere l’argilla e le gocce di olio di menta miscelando.

Trasferire il preparato in un vasetto di vetro con coperchio e unire i chiodi di garofano interi sparsi in mezzo alla polvere. Si conserva in un luogo secco poichè teme l’umidità. Si utilizza in polvere, ponendo una piccola quantità direttamente sullo spazzolino inumidito.

Le alternative naturali

Corretta igiene