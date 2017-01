Autonomia energetica per la casa: come produrre energia elettrica per l’indipendenza domestica

Un nuovo sistema per raggiungere l'autonomia energetica è stato presentato in occasione di SolarExpo, la fiera delle energie rinnovabili, dal gruppo Energy Resources, azienda italiana specializzata in progetti per lo sviluppo sostenibile: impianti da fonte rinnovabile, edilizia sostenibile, efficienza energetica e mobilità sostenibile. SES (Smart Energy System), è stato pensato per tutti quei cittadini che vogliano diventare produttori e consumatori di energia in modo completamente autonomo: "È quella che noi chiamiamo 'democrazia energetica' - spiega Matteo Cavalletti, della Divisione Ricerca ed Innovazione di Energy Resources - liberi dalle imposizioni del mercato e liberi di consumare l'energia che produciamo. Crediamo che questo sia il futuro delle fonti rinnovabili".

Come raggiungere l'autonomia energetica

I nuovi sistemi di accumulo