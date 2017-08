Favignana è l’isola più ciclabile del Mediterraneo

È l'isola più ciclabile del Mediterraneo e non solo perché è piccola e ha un perimetro di soli 33 km, ma perché offre tutto ciò di cui i cicloturisti hanno bisogno: Favignana nelle Egadi, in Sicilia, si è guadagnata questo titolo. Una perla non solo per mare, tradizioni e cibo ma anche per chi cerca una vacanza attiva a contatto con la natura.

In bicicletta per Favignana

Favignana, un itinerario in bicicletta