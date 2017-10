Fiori di Bach in gravidanza, walnut e le altre

L'assunzione dei fiori di Bach può rivelarsi molto utile nell'equilibrare gli stati d'animo e i conflitti tra sfera affettiva e razionale che investono la donna durante l'attesa, ed aiutarla nel prepararsi al parto e all'arrivo del piccolo. Per aiutare a superare il cambiamento che la gravidanza comporta in tutti gli aspetti della vita Walnut è il rimedio d'eccellenza, che aiuta a tener fede alle scelte fatte e ad affrontare la fase di trasformazione. Crab Apple, il fiore del melo selvatico, sarà invece utile nell'accettare il proprio corpo e i suoi inevitabili mutamenti, spesso vissuti dalla donna come antiestetici, di cui invece andarne fiera. La gravidanza è spesso periodo di dubbi, incertezze, se non di vere e proprie paure:quando queste sono vaghe e si manifestano come presagi inconsci può essere utile Aspen, il fiore del pioppo, che calma le angosce ed aumenta la fiducia interiore. Quando i timori riguardano in modo eccessivo la salute del bimbo in arrivo è preferibile usare Red Chestnut, che aiuta a proiettare in modo positivo i pensieri per le persone che amiamo. Con l'avvicinarsi del parto la paura dell'evento e del dolore rende indicata l'assnzione di Mimulus, fiore consigliato contro l'ansia degli eventi noti, a cui associare Larch ed Elm nel caso si accompagni alla sensazione di non essere all'altezza del compito. Durante il travaglio e immediatamente prima del parto è indicato Rescue remedy, somministrato preferibilmente puro, anche ogni mezz'ora. Dopo il parto è consigliabile offrire a mamma e bimbo, che succhia con il latte l'effetto dei fiori, Star of Bethlehem , che allontana dall'inconscio eventuali traumi o esperienze spiacevoli, donando ad entrambi una rapida ripresa. Anna Paioncini