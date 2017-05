GeoOrbital wheel trasforma la tua bici in elettrica in 60 secondi

GeoOrbital wheel ha sbancato il crowdfunding di Kickstarter. Ha fatto breccia in tante persone che hanno deciso di dare fiducia a questa innovazione nel mondo delle biciclette. Perchè comprare una bici elettrica se possiamo comprare una ruota elettrica? Da installare sulla propria bici senza difficoltà, così da muoversi più agilmente sulle salite e nel traffico. Così scrivono sul sito di GeoOrbital wheel: "Basta traffico. Basta cercare parcheggio o aspettare l'autobus. Muoversi in bicicletta è la scelta migliore per te e per l'ambiente, senza contare che è anche divertente".