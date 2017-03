Riposati, il 17 marzo è la Giornata mondiale del sonno

Almeno una volta al giorno interrompiamo le nostre attività e “abbandoniamo” il mondo reale, per entrare in un vivido mondo di fantasia, il sogno. Nell’uomo, e in generale nei mammiferi, il sonno svolge funzioni essenziali e primarie, ad esempio servirebbe per reintegrare il tessuto cerebrale, è essenziale per la regolazione del metabolismo nei bambini e può influenzare i processi di memoria. Mentre la privazione del sonno ha un impatto negativo sulla salute. I precisi effetti del sonno sul nostro organismo sono tuttavia ancora ignoti e sono oggetto di studi da parte di biologi e psicologi. Quel che è certo è che dormire ci è necessario, così come bere e mangiare, e trascorriamo fino a un terzo della nostra vita dormendo.

La giornata dedicata al sonno

I disturbi del sonno

I costi dell’insonnia

I segreti per un buon riposo

Best Western, “Il tuo riposo ci sta a cuore”

La sostenibilità in albergo

A ognuno il suo riposo