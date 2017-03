Il cibo è segnale

L’abitudine a schiacciare interruttori, pulsanti o icone per attivare delle azioni, semplici come quella di fare una telefonata o più complesse come quella di gestire dall’emisfero opposto l’irrigazione a goccia di una particolare coltivazione, aiuta a capire che la modulazione di una fonte di energia può determinare effetti rilevanti anche a distanza. Per troppo tempo si è considerato il cibo solo come una quantità di calorie, vitamine e microelementi adatti ai bisogni delle persone. L’immunologia e la biochimica moderna stanno chiarendo invece che, in ogni essere vivente, il cibo produce stimoli e segnali che non sono più solo la quantità di calorie, ma molti altri, come l'infiammazione, il rapporto tra i diversi alimenti nello stesso piatto, l'orario di assunzione del cibo e lo stato emotivo con cui ci si nutre.

Il cibo è segnale, a partire dalla prima colazione

Equilibrio in movimento

Gli orari di assunzione del cibo

La composizione del singolo pasto

Il corretto contenuto proteico di ogni pasto

Ripetizione degli stessi cibi e infiammazione

I segnali come una sinfonia