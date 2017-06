Intestino al top con la Regola delle 3R

Se un tempo lo si considerava un organo di interesse marginale, oggi all’intestino viene riconosciuto un ruolo importantissimo per l’equilibrio fisiologico dell’intero organismo. Come spesso succede alle cose preziose, però, anche l’intestino ha le proprie fragilità. Alimentazione sbilanciata, stress psichici, deficit di sonno, vita sregolata possono infiammarlo andando a deteriorarne la delicata mucosa, fino ad innescare quei processi che portano alla condizione patologica e più in generale all’invecchiamento precoce, all’indebolimento del sistema immunitario e a quello stato di fastidioso malessere (con sintomi come gonfiore, stipsi, stitichezza, diarrea e così via) che a tutti è capitato (o capita…) di provare nella vita.

Nell’intestino, il nostro “secondo cervello”

Tutte le funzioni dell’intestino

Prendiamoci cura del nostro intestino

Largo quindi alla Regola delle 3R!

La prima R: Rimuovere

La seconda R: Riparare

La terza R: Ripopolare

A chi è consigliata la Regola delle 3R

Uso dei prodotti

Dove trovarli e quanto costano