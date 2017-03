Io viaggio sola e mi piace

Se siete donne e avete deciso di partire da sole, preparatevi perché sarete subissate da domande e curiosità quasi morbose. Pur essendo una tendenza e, badate bene, non una moda, sempre più diffusa anche in Italia, è facile che questa scelta incontri lo stupore di amici e parenti. Quasi tutti credono che si parta sole per disperazione e soprattutto dopo la fine di un amore, in realtà è quasi sempre una scelta presa consapevolmente tra altre possibili, non l’unica rimasta. I dati che abbiamo non sono recentissimi, ma il Touring Club, ha stimato lo scorso anno circa 1 milione e mezzo di italiane sole con la valigia. Le mete sono le più disparate, in Italia e all’estero e anche i tour operator cominciano a tenerne conto dedicando offerte speciali e pacchetti ad hoc a queste viaggiatrici. I siti più visitati di turismo, come Turisti per caso, hanno sezioni dedicate alle donne in viaggio e già da tempo le guide edite da Lonely Planet non mancano per ogni destinazione di dare preziosi consigli al gentil sesso in giro per il mondo. Numerosissimi i blog che danno dritte, raccontano esperienze e mettono in guardia, perché è ancora diffusa l’idea che una donna in viaggio da sola corra dei rischi: così, se volete stare tranquille, prima di fare la valigia, consultate il sito Expatclick, dove avrete tutte le info possibili sulle condizioni di sicurezza all'estero e potrete confrontarvi nel forum scambiando opinioni sulla vita all'estero e le differenze culturali. Non ci sono regole da seguire, molto dipende dalle mete e dalla situazione politica delle varie destinazioni. Occorrono buon senso, spirito d’avventura e un’indole aperta perché da sole è molto più facile vivere a pieno una meta e la sua cultura e quindi il suo popolo. Forse è proprio questo il vero fascino del viaggio, il suo senso profondo e anche quello che stavate cercando.