Le canzoni più belle del 2017

Quest'anno abbiamo iniziato una sinergia con gli amici di Spotify Italia; un modo per portare la musica di LifeGate Radio anche sulla nostra piattaforma di streaming preferita, un modo per ascoltare la musica di qualità e d'avanguardia anche offline e in ogni parte del mondo.

Per seguire il canale ufficiale di LifeGate Radio su Spotify basta cliccare qui. Un modo unico per scoprire e restare aggiornati sulle nostre playlist speciali, per scoprire i migliori brani che entrano in rotazione in radio e conoscere gli artisti di domani. Ah, questa è la playlist dedicata alle canzoni più belle del 2017 (secondo noi). Seguitela.