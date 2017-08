Com’è magnifica l’accoglienza del Sudest asiatico per i ciclisti, parola di BeCycling

Mai avrebbero immaginato di vedere poliziotti trasformati in addetti all'accoglienza turistica ciclabile: "Le stazioni di polizia lungo la strada ad esempio sono dei veri e propri punti di ristoro e riposo per ciclisti. Bagni pubblici, bibite fresche, tè, caffè, frutta energetica, wi-fi per il collegamento a internet, ed a volte addirittura stanze per dormire!". Così raccontano Daniele Carletti e Simona Pergola, i due ragazzi romani che stanno girando il mondo in bicicletta, i primi giorni della loro presenza in Tailandia dopo aver lasciato la Cina e aver passato la vigilia di Natale sotto un tempio buddista.