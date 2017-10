Metodo Trager: consapevolezza del corpo

I disturbi e dolori fisici hanno origine nella mente. Attraverso il sistema nervoso e i sistemi di comunicazione neuro-chimici la mente mantiene i muscoli in posizioni permanentemente contratte e infiammate. L'Approccio Trager rieduca il sistema nervoso a fare uso di schemi di movimento e di postura più rilassati e meno dolorosi con l'impiego di tecniche consolidate e consapevolezza intuitiva che l'Educatore Trager comunica con l'inconscio del cliente. Il lavoro Trager viene infatti eseguito in uno stato meditativo profondo in cui l'educatore, si predispone all' "ascolto" della persona con cui lavora. Il Metodo Trager si articola in due parti complementari: