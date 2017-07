Neil Young accompagnato dall’orchestra per Storytone

Storytone è il nuovo album di Neil Young che uscirà il 4 novembre prossimo. Ma più che un album, Storytone saranno… due album. Le dieci tracce contenute nel disco sono state, infatti, registrate in due versioni: una classica, che vede Young come solista, e una orchestrale, registrata in presa diretta e senza sovraincisioni da un'orchestra di 92 pezzi, arrangiata e diretta da Michael Bearden e Chris Walden. In quest'ultima versione dell'album, Neil Young si concentra sull'interpretazione vocale e, per la prima volta nella sua carriera, non suona nessuno strumento - né chitarra né pianoforte.