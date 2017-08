Pedalare sul sentiero della Ponale, un eccezionale balcone sul lago di Garda

Il sentiero della Ponale è un balcone a picco sul lago di Garda, uno dei percorsi pedonali e ciclabili più panoramici del Benaco oltre che un tracciato adatto a chiunque in quanto privo di grandi difficoltà tecniche. Il sentiero della Ponale collega Riva del Garda in provincia di Trento alla Valle di Ledro, sempre in Trentino, alternando panorami mozzafiato, profumi mediterranei e passaggi in gallerie illuminate risalenti alla prima guerra mondiale.

Il sentiero della Ponale riservato a bici e pedoni

La vista dal monte Brione al monte Baldo

Pochi tratti di salita impegnativa