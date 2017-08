Il Portogallo è sempre più amico della bicicletta

Il biennio 2016-2017 potrebbe essere quello di una svolta per la mobilità ciclabile del Portogallo. Nonostante il poco interesse del settore pubblico l'uso della bicicletta sta crescendo esponenzialmente, in particolar modo nelle aree urbane. Si stanno sviluppando importanti attività come le Ciclofficine come comunità e luoghi di incontro, Critical Mass si è diffusa in ben quattordici città. Alcune associazioni per la mobilità ciclabile hanno organizzato progetti come Bike Buddy , che affianca le persone che vogliono cominciare ad usare la bici in città con pedalatori urbani esperti, o "Programa Combinado" che invita i cittadini di Lisbona a lasciare l'auto a casa e a convertirsi all'intermodalità bicicletta-trasporto pubblico.

Immagini di Bxlx da lisboahorizontal.pt